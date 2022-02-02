Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео

"Виталий Кличко сорвал овации в кинотеатре "Киевская Русь" во время премьеры украинского фильма "Лучшие выходные". Он появляется там в небольшой роли. Момент получился смешной и яркий", – написала Кушнир.
Она отметила, что реакция зрителей свидетельствует об их отношении к политику.
"По-моему, такая положительная реакция зрителей наилучшим образом демонстрирует хорошее отношение людей к нему", – подытожила Кушнир.
Лента "Лучшие выходные" с участием Виталия Кличко выходит в прокат 2 февраля. Это украинский проект совместного производства Film.ua Group и Atlas Weekend. Съемки проходили в Киеве и на фестивале. Премьера фильма прошла 1 февраля в кинотеатре "Киевская Русь".