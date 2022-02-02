Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео

Виталий Кличко появился в небольшой роли в фильме "Лучшие выходные" Фото: pravda.com.ua

"Виталий Кличко сорвал овации в кинотеатре "Киевская Русь" во время премьеры украинского фильма "Лучшие выходные". Он появляется там в небольшой роли. Момент получился смешной и яркий", – написала Кушнир.

Она отметила, что реакция зрителей свидетельствует об их отношении к политику.

"По-моему, такая положительная реакция зрителей наилучшим образом демонстрирует хорошее отношение людей к нему", – подытожила Кушнир.