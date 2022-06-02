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02 июня, 2022
 
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Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины

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Витовская-Ванца о российских коллегах, которые поддерживают войну РФ против Украины: Это умышленное, конъюнктурное "лизание", желание выслужиться
Витовская-Ванца о российских коллегах, которые поддерживают войну РФ против Украины: Это умышленное, конъюнктурное "лизание", желание выслужиться
Фото: Ірма Вітовська-Ванца / Facebook

Украинская актриса Ирма Витовская-Ванца 2 июня в эфире канала "Украина" заявила, что испытывает отвращение к российским коллегам, которые поддерживают нападение РФ на Украину.

По словам  актрисы, эти люди являются "шутами, которым важно оставаться при дворе", поэтому они стараются "выслужиться".

"Это умышленное, конъюнктурное "лизание", желание выслужиться. Они готовы на себя брать кровь украинцев. Это противно в три раза больше, чем любое отвращение к любому трусу. Им чрезмерно важно, чтобы они были "скоморохами при дворе". А на самом деле просто шуты самые настоящие. Все эти таланты безруковых и машковых разлетелись, как мишура", – высказалась актриса.

ВИДЕО
Видео: Зірковий Шлях / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ирма Витовская-Ванца родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. В 2016 году получила звание заслуженной артистки Украины. Служит в Молодом театре с 1998 года. Широкую популярность ей принесла главная женская роль в сериале "Леся+Рома" (2005–2007).

После нападения РФ на Украину актриса помогает беженцам из Украины.

Теги: война России против Украины, актриса, Ирма Витовская-Ванца
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