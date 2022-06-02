  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины

По словам актрисы, эти люди являются "шутами, которым важно оставаться при дворе", поэтому они стараются "выслужиться".

"Это умышленное, конъюнктурное "лизание", желание выслужиться. Они готовы на себя брать кровь украинцев. Это противно в три раза больше, чем любое отвращение к любому трусу. Им чрезмерно важно, чтобы они были "скоморохами при дворе". А на самом деле просто шуты самые настоящие. Все эти таланты безруковых и машковых разлетелись, как мишура", – высказалась актриса.

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Контекст:

Ирма Витовская-Ванца родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. В 2016 году получила звание заслуженной артистки Украины. Служит в Молодом театре с 1998 года. Широкую популярность ей принесла главная женская роль в сериале "Леся+Рома" (2005–2007).

После нападения РФ на Украину актриса помогает беженцам из Украины.