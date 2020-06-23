Vlad Darwin мечтает о собственном самолете

Украинский музыкант Vlad Darwin опубликовал в соцсети фото, на котором позирует в кабине самолета, находясь рядом с пилотом.

Украинский музыкант Vlad Darwin признался, что мечтает купить себе самолет. Об этом он написал в Instagram.

Певец также разместил снимки, сделанные на аэродроме возле самолета. На одной из фотографий артист позирует в кабине в кабине рядом с пилотом.

"Летайте как можно чаще! Признаюсь, мне бы очень хотелось однажды сесть за штурвал собственного самолета", – заявил артист.

Vlad Darwin (настоящее имя артиста Владислав Приходько) стал известным после участия в шоу "Фабрика звезд 2" в 2008 году. Vlad Darwin является автором песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha.