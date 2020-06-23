Vlad Darwin мечтает о собственном самолете

Украинский музыкант Vlad Darwin признался, что мечтает купить себе самолет. Об этом он написал в Instagram.
Певец также разместил снимки, сделанные на аэродроме возле самолета. На одной из фотографий артист позирует в кабине в кабине рядом с пилотом.
"Летайте как можно чаще! Признаюсь, мне бы очень хотелось однажды сесть за штурвал собственного самолета", – заявил артист.
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Летайте как можно чаще! В своих фантазиях, в мечтах, в отношениях, и конечно, наяву, чтоб увидеть больше, чтоб почувствовать новый уровень свободы, чтоб отвлечься от суеты... Я даже когда засыпаю, то представляю, что сплю в полёте) Летчики, пилоты могут нас многому научить! А штурвал - это ещё один ключ к самопознанию. Признаюсь, мне бы очень хотелось однажды сесть за штурвал собственного самолета ;) Не игрушечного, конечно)
Vlad Darwin (настоящее имя артиста Владислав Приходько) стал известным после участия в шоу "Фабрика звезд 2" в 2008 году. Vlad Darwin является автором песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha.