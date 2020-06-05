Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику

По мнению украинского музыканта Vlad Darwin, превращаясь в политический рупор, музыканты подписывают себе смертный приговор.

Vlad Darwin: Шоу-бизнес и политика – разрушительный союз для музыканта или артиста Фото: darwinvlad / Instagram

Украинский музыкант Vlad Darwin считает, что политика насилует искусство. Об этом он написал в Instagram.

"Не раз видел, как за неполные 29 лет независимости политики юзали молодую кровь шоу-бизнеса. Но когда музыка становится политическим рупором, она подписывает себе смертный приговор", – считает артист.

По словам артиста, как правило, следующая волна политического обновления "выплевывает" предшественников за ненадобностью.

"Большие сердца возрождаются из пепла, и с огнем больше не играют. А если и играют, то уже навсегда теряют доверие к себе как к художникам. Шоу-бизнес и политика – разрушительный союз для музыканта или артиста", – подытожил он.

Vlad Darwin (настоящее имя артиста Владислав Приходько) родился в 1986 году в Киеве. Певец стал известным после участия в шоу "Фабрика звезд 2" в 2008 году.

Vlad Darwin является автором песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha.