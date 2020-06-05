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Бульвар Шоубиз
05 июня, 2020
 
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Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику

По мнению украинского музыканта Vlad Darwin, превращаясь в политический рупор, музыканты подписывают себе смертный приговор.

Vlad Darwin: Шоу-бизнес и политика разрушительный союз для музыканта или артиста
Vlad Darwin: Шоу-бизнес и политика – разрушительный союз для музыканта или артиста
Фото: darwinvlad / Instagram

Украинский музыкант Vlad Darwin считает, что политика насилует искусство. Об этом он написал в Instagram.

"Не раз видел, как за неполные 29 лет независимости политики юзали молодую кровь шоу-бизнеса. Но когда музыка становится политическим рупором, она подписывает себе смертный приговор", – считает артист. 

По словам артиста, как правило, следующая волна политического обновления "выплевывает" предшественников за ненадобностью.

"Большие сердца возрождаются из пепла, и с огнем больше не играют. А если и играют, то уже навсегда теряют доверие к себе как к художникам. Шоу-бизнес и политика – разрушительный союз для музыканта или артиста", – подытожил он. 

Vlad Darwin (настоящее имя артиста Владислав Приходько) родился в 1986 году в Киеве. Певец стал известным после участия в шоу "Фабрика звезд 2" в 2008 году. 

Vlad Darwin является автором песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha. 

Теги: Украина, политика, певец, Vlad Darwin
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