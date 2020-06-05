Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику

Украинский музыкант Vlad Darwin считает, что политика насилует искусство. Об этом он написал в Instagram.
"Не раз видел, как за неполные 29 лет независимости политики юзали молодую кровь шоу-бизнеса. Но когда музыка становится политическим рупором, она подписывает себе смертный приговор", – считает артист.
По словам артиста, как правило, следующая волна политического обновления "выплевывает" предшественников за ненадобностью.
"Большие сердца возрождаются из пепла, и с огнем больше не играют. А если и играют, то уже навсегда теряют доверие к себе как к художникам. Шоу-бизнес и политика – разрушительный союз для музыканта или артиста", – подытожил он.
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Я не раз бачив зі сторони, як за ці неповні 29 років украі * нськоі * незалежності * політики «юзали» молоду і небаи * дужу кров шоу-бізнесу ; все це робилося так, щоб музиканти самі вірили, що роблять благородну справу * . Та коли музика стає політичним рупором, вона підписує собі смертнии * вирок . І річ навіть не в тім, що політика * валтує мистецтво. Просто кожна наступна хвиля політичного оновлення «випльовує» усіх «попередників» як непотріб. Великі серця відроджуються з попелу, та з вогнем більше не бавляться. А якщо і бавляться, то вже назавжди втрачають довіру до себе як до митців . Шоу-бізнес і політика - це виснажливии * і руи * нівнии * союз для музиканта/артиста. Бо у політиці кожне ЗА - це ПРОТИ. І кожне ПРОТИ - це ЗА . У мистецтві не так... Мова почуттів однакова для всіх. І саме ця мова не раз нас всіх об’єднувала і продовжить об’єднувати ще і ще. Photo @alena_khadzhinova
Vlad Darwin (настоящее имя артиста Владислав Приходько) родился в 1986 году в Киеве. Певец стал известным после участия в шоу "Фабрика звезд 2" в 2008 году.
Vlad Darwin является автором песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha.