Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности

По словам внучки третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменики Ющенко, она сделала инъекцию в губы, "как и все ее подруги".

Доменика Ющенко: Сказать откровенно, я только один раз в жизни делала инъекцию в губы Фото: domenika_yushchenko / Instagram

Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко в программе "Світське життя", которая 13 февраля вышла на "1+1", заявила, что примерно три года назад увеличила губы.

"Сказать откровенно, я только один раз в жизни делала инъекцию в губы. Это было приблизительно три года назад. Я не ожидала, что настолько долго у меня останется", – заявила она.

По словам Ющенко, она не жалеет об этом опыте.

"Я попробовала, как и все девушки, мои подруги, мои сверстницы. Не скажу, что я этим очень довольна. Для себя сделала вывод, что это не моя история", – рассказала она.

Она призналась, что единственное, о чем жалеет, – о том, что однажды покрасила волосы.

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар. Доменика Ющенко – студентка юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко.

В феврале 2021 года внучка Ющенко стала участницей слепых прослушиваний шоу "Голос Країни", исполнив песню украинской группы Kazka "Плакала". По словам Доменики Ющенко, композицию ей помог выбрать бойфренд. Во время выступления никто из тренеров проекта не повернулся к вокалистке. Внучка Ющенко заявила, что этот опыт станет для нее "лучшим воспоминанием".