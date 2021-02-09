Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"

Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко призналась, что осталась довольна своим выступлением на шоу "Голос країни" на "1+1".

Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко считает, что участие в слепых прослушиваниях проекта "Голос країни" на "1+1" станет для нее лучшим воспоминанием, несмотря на то, что к ней не повернулся ни один из тренеров шоу. Об этом она рассказала в интервью, которое 8 февраля опубликовано на сайте "КП в Украине".

Она подчеркнула, что осталась довольна своим выступлением, так как это было ее первое появление на большой сцене. Внучка Ющенко призналась, что не является профессиональной вокалисткой, но любит петь.

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар.

В феврале 2021 года внучка Ющенко стала участницей слепых прослушиваний шоу "Голос Країни", исполнив песню украинской группы Kazka "Плакала". По словам Доменики Ющенко, композицию ей помог выбрать бойфренд. Во время выступления никто из тренеров проекта не повернулся к вокалистке.

Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик).