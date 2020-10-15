  "Разве это не потрясающе?" Во время презентации гаджетов Apple использовала фото наряда от украинского дизайнера

Во время онлайн-презентации новых гаджетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которая состоялась 13 октября на YouTube-канале компании-разработчика Apple, было использовано фото платья от украинского дизайнера Лилии Литковской из коллекции 2019 года. Об этом она сообщила 15 октября на своей странице в Instagram.
"Одежда Litkovskaya второй год подряд появляется на презентации Apple. Разве это не потрясающе?" – написала дизайнер.
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For second year in a row LITKOVSKAYA clothes appear at Apple presentation. Isn’t it amazing?
Фото с изображением модели, демонстрирующий наряд от украинского бренда, было использовано во время сравнения возможностей телефотокамеры двух гаджетов – iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Этот фрагмент можно посмотреть на 52-й минуте видео.
13 октября в рамках презентации Apple представила четыре новых iPhone – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Презентация проходила онлайн на YouTube-канале Apple.
Лилия Литковская родилась в 1982 году в Киеве.
Карьеру модельера начала в 2006 году, создавая коллекции в сотрудничестве с другими молодыми дизайнерами. В 2009 году она запустила независимый лейбл Litkovskaya.