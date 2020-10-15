  "Разве это не потрясающе?" Во время презентации гаджетов Apple использовала фото наряда от украинского дизайнера

Украинский дизайнер Лилия Литковская подчеркнула, что Apple во второй раз использует фотографии с изображением моделей, которые демонстрируют одежду ее бренда.

Фото с изображением платья от украинского бренда было использовано во время сравнения возможностей камер iPhone 12 и iPhone 12 Pro Фото: ЕРА

Во время онлайн-презентации новых гаджетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которая состоялась 13 октября на YouTube-канале компании-разработчика Apple, было использовано фото платья от украинского дизайнера Лилии Литковской из коллекции 2019 года. Об этом она сообщила 15 октября на своей странице в Instagram.

"Одежда Litkovskaya второй год подряд появляется на презентации Apple. Разве это не потрясающе?" – написала дизайнер.

Фото с изображением модели, демонстрирующий наряд от украинского бренда, было использовано во время сравнения возможностей телефотокамеры двух гаджетов – iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Этот фрагмент можно посмотреть на 52-й минуте видео.

ВИДЕО

Видео: Apple / YouTube

13 октября в рамках презентации Apple представила четыре новых iPhone – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Презентация проходила онлайн на YouTube-канале Apple.

Лилия Литковская родилась в 1982 году в Киеве.

Карьеру модельера начала в 2006 году, создавая коллекции в сотрудничестве с другими молодыми дизайнерами. В 2009 году она запустила независимый лейбл Litkovskaya.