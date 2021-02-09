Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций

Российская балерина Анастасия Волочкова обнародовала фото своих голых стоп с наклеенным пластырем.

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала фото своих голых ног. Одна – с наклеенным пластырем у основания пальцев.

"После семи часов репетиций на пуантах и часа пути домой следы от ленточек пуант еще пару часов остаются на щиколотках. Но это такое счастье – заниматься любимым делом!" – написала она.

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6 февраля Волочкова показывала ноги сразу после того, как сняла пуанты.

"Снимая любимую обувь после репетиции... Поработать я люблю..." – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

20 января Волочковой исполнилось 45 лет. После дня рождения она рассказала о расставании со своим возлюбленным.

Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.