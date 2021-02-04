Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поделилась черно-белым снимком, для которого позировала с двумя обнаженными мужчинами.
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Также балерина продемонстрировала шпагат в облегающем комбинезоне, засветив соски.
"Еще один способ поддержать растяжку. Шпагат по-волочковски", – написала она.
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20 января Волочковой исполнилось 45 лет. После дня рождения она рассказала о своем возлюбленном.
Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.