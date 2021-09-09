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09 сентября, 2021
 
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"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Астафьева обладательница титула Playmate of the Month американского Playboy
Астафьева – обладательница титула Playmate of the Month американского Playboy
Фото: da_astafieva / Instagram

Редакция украинского журнала Playboy 8 сентября разместила на своей странице в Instagram фото полностью обнаженной украинской певицы Даши Астафьевой.

Артистка позирует в кадре лежа на диване, закинув руки за голову и согнув ноги в коленях. Редакция заретушировала анатомические особенности груди артистки.

"Сегодня о легендах. Наша невероятная Даша Астафьева", – сообщается в публикации.

"Восхищение", – оценили снимок пользователи сети.

В публикации, которая размещена в микроблоге 2 сентября, говорится, что Астафьева стала героиней нового номера журнала. Фотосессия с участием артистки посвящена дню ее рождения.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. После школы она переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который в 2007 году предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Астафьева является обладательницей титула Playmate of the Month американского юбилейного журнала Playboy.

Теги: фотосессия, Playboy, Даша Астафьева, певица
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