"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой

Артистка позирует в кадре лежа на диване, закинув руки за голову и согнув ноги в коленях. Редакция заретушировала анатомические особенности груди артистки.

"Сегодня о легендах. Наша невероятная Даша Астафьева", – сообщается в публикации.

"Восхищение", – оценили снимок пользователи сети.

В публикации, которая размещена в микроблоге 2 сентября, говорится, что Астафьева стала героиней нового номера журнала. Фотосессия с участием артистки посвящена дню ее рождения.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. После школы она переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который в 2007 году предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Астафьева является обладательницей титула Playmate of the Month американского юбилейного журнала Playboy.