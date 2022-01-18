"Вот так огнишко", Надеюсь, у девочек чистые руки". Козловский на камеру облизал языком женский палец

На первом фото Козлвоский позирует, покусывая большой палец женской руки, а на втором снимке касается его языком, широко открыв рот.

"Надеюсь, у девочек чистые руки", – отреагировали в сети.

"Вот так огнишко", – написали фолловеры.

Контекст:

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс".

В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.