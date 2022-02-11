  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу

"Мне, с одной стороны, хочется поделиться, что вон он у меня такой – такой самый лучший, а с другой стороны – мой самый лучший, будь со мной. Не покажу, никому ничего не расскажу", – рассказала артистка.

На вопрос, не обижается ли ее избранник на то, что она его скрывает, актриса ответила отрицательно.

"Мы это обсуждали, я ему объяснила, почему я не хочу. Потому что все равно узнают. Как я не просила [украинскую ведущую] Катю Осадчую не показывать, они все равно исподтишка сняли. Говорю: "В принципе, тебя уже даже по телевизору показывали", – заявила Петрожицкая, подразумевая сюжет программы "Світське життя", который вышел на "1+1" 6 июня 2021 года. В нем на первых секундах видео запечатлен бойфренд актрисы, ожидающий ее после интервью Осадчей.

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Видео: Поговори со мной / YouTube