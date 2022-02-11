  "Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу

"Мне, с одной стороны, хочется поделиться, что вон он у меня такой – такой самый лучший, а с другой стороны – мой самый лучший, будь со мной. Не покажу, никому ничего не расскажу", – рассказала артистка.
На вопрос, не обижается ли ее избранник на то, что она его скрывает, актриса ответила отрицательно.
"Мы это обсуждали, я ему объяснила, почему я не хочу. Потому что все равно узнают. Как я не просила [украинскую ведущую] Катю Осадчую не показывать, они все равно исподтишка сняли. Говорю: "В принципе, тебя уже даже по телевизору показывали", – заявила Петрожицкая, подразумевая сюжет программы "Світське життя", который вышел на "1+1" 6 июня 2021 года. В нем на первых секундах видео запечатлен бойфренд актрисы, ожидающий ее после интервью Осадчей.
Петрожицкая в 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".
Получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик" студии "Квартал 95".
Петрожицкая была замужем за однокурсником Алексеем Петрожицким. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.
Со своим новым избранником она состоит в отношениях с начала 2021 года. По словам артистки, молодой человек немного младше ее и не связан с киноиндустрией. Фамилию своего бойфренда она не называет.