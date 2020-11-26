Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2020
 
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"Все рухнуло, вся моя жизнь". У экс-солистки "Тату" Волковой случился рецидив рака

Экс-солистка российской группы "Тату" Юлия Волкова рассказала о вернувшемся через четыре года после ремиссии онкологическом заболевании.

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Волкова: Это невозможно принять. Ты не знаешь, как и что...
Волкова: Это невозможно принять. Ты не знаешь, как и что...
Фото: official_juliavolkova / Instagram

35-летняя экс-солистка российской группы "Тату" Юлия Волкова в эфире программы "Суперстар!" на канале НТВ сообщила о рецидиве рака. 

"Все рухнуло, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как эта история закончится, сколько ты будешь жить. Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Это невозможно принять. Ты не знаешь, как и что..." – сказала она.

ВИДЕО
Видео: НТВ / YouTube

Рецидив произошел через четыре года после ремиссии.

Впервые рак щитовидной железы у Волковой диагностировали в 2012 году. Во время операции был поврежден нерв голосовых связок, после чего у исполнительницы пропал голос. Для его восстановления певице провели еще три операции.

У Волковой двое детей: Виктория (2004) и Самира (2007).

Теги: рак, лечение, онкология, болезнь, Юлия Волкова, t.A.T.u., певица, операция
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