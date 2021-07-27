"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva

Успенская заявила, что ей приятно, когда по достоинству оценивают ее страсть к моде Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

"Я всегда стараюсь быть на волне моды, и мне очень приятно, когда это оценивают по достоинству", – написала Успенская.

На церемонию певица пришла с двумя дочерьми – 31-летней Татьяной и недавно удочеренной трехлетней Николь.

"Кстати, как вам мой наряд на премии?" – поинтересовалась певица, выставив фотографии и видео своего выступления, на котором она была в белом брючном костюме.

"Роскошная, как всегда", "Любаша, ты неповторимая в любом наряде", "Наряд супер!" – ответили в комментариях подписчики певицы.

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