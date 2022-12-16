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16 декабря, 2022
 
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"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами

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Херсон был оккупирован российскими военными с начала марта до ноября 2022 года
Херсон был оккупирован российскими военными с начала марта до ноября 2022 года
Фото: Сергій Надал / Facebook

В Херсоне в одном из подземных переходов появилось изображение енота, украденного российскими оккупантами при бегстве. Фото опубликовал 15 декабря в своем Telegram-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Херсоне появилось граффити с енотом, украденным из зоопарка", – написал Братчук.

На граффити рядом с енотом видна надпись: "Всех своих вернем домой".

Контекст:

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большую часть животных. Позже стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков. Основатель UAnimals Александр Тодорчук заявил, что оккупанты на самом деле похитили не только енота, а "большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".

Херсон был оккупирован российскими военными с начала марта до ноября 2022 года.

Теги: Херсон, животные, похищение, зоопарк, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Братчук
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