"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами

"В Херсоне появилось граффити с енотом, украденным из зоопарка", – написал Братчук.

На граффити рядом с енотом видна надпись: "Всех своих вернем домой".

Контекст:

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большую часть животных. Позже стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков. Основатель UAnimals Александр Тодорчук заявил, что оккупанты на самом деле похитили не только енота, а "большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".

Херсон был оккупирован российскими военными с начала марта до ноября 2022 года.



