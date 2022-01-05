"Вселенная решила, что я должна притормозить". Ирина Геращенко сломала ногу

"Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу", – написала она.
Геращенко отметила, что 11 лет назад у нее уже был перелом той же ноги. Тогда это произошло во время катания на лыжах. Сейчас же причиной, по словам Геращенко, стала гололедица.
"Теперь восемь недель – костыли", – рассказала она.
Ирина Геращенко – председатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины с 29 августа 2019 года.
Она народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.
Геращенко замужем за бизнесменом Антоном Зацепиным. У пары трое детей: Ольга (1995), София (2009) и сын Александр (2013).