"Вселенная решила, что я должна притормозить". Ирина Геращенко сломала ногу

Геращенко рассказала, что восемь недель будет передвигаться на костылях Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

"Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу", – написала она.

Геращенко отметила, что 11 лет назад у нее уже был перелом той же ноги. Тогда это произошло во время катания на лыжах. Сейчас же причиной, по словам Геращенко, стала гололедица.

"Теперь восемь недель – костыли", – рассказала она.