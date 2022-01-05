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05 января, 2022
 
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"Вселенная решила, что я должна притормозить". Ирина Геращенко сломала ногу

Геращенко рассказала, что восемь недель будет передвигаться на костылях
Геращенко рассказала, что восемь недель будет передвигаться на костылях
Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

50-летняя сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что сломала ногу.

"Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу", – написала она.

Геращенко отметила, что 11 лет назад у нее уже был перелом той же ноги. Тогда это произошло во время катания на лыжах. Сейчас же причиной, по словам Геращенко, стала гололедица.

"Теперь восемь недель – костыли", – рассказала она. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4662030923884684

Контекст:

Ирина Геращенко – председатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины с 29 августа 2019 года.

Она народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.

Геращенко замужем за бизнесменом Антоном Зацепиным. У пары трое детей: Ольга (1995), София (2009) и сын Александр (2013).

Теги: Ирина Геращенко, гололед, перелом, ноги, нардеп
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