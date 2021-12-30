"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса

На заглавном фото боксер изображен в компании Санта-Клауса в его доме – спортсмен сидит в позе йога возле ног сказочного персонажа, показывая жест победителя. На других снимках запечатлено северное сияние и местные пейзажи.
"Спасибо всем за Санту, до встречи в следующем году", – подписал снимки Кличко.
"Детская мечта. Я вам завидую. Мой сын сегодня спрашивал, существует ли Дед Мороз, так я ему покажу это фото. Классно вам", – отреагировали подписчики.
"Интересно, что большой мальчик попросил у Санты?" – поинтересовались поклонники.
"Встретились две легенды", – оценили фото фолловеры.
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Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).
Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры Кличко живет и работает за границей.
Боксер скрывает личную жизнь, но, по словам старшего брата Виталия Кличко, в настоящее время Владимир Кличко является холостяком. С 2009 года он состоял в отношениях с американской актрисой Хайден Панеттьери, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.
В сентябре Виталий Кличко признался, что дочь его младшего брата не живет ни с одним из родителей – ее воспитывает их с Виталием мать.