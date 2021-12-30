"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса

В своей спортивной карьере Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках Фото: klitschko / Instagram

На заглавном фото боксер изображен в компании Санта-Клауса в его доме – спортсмен сидит в позе йога возле ног сказочного персонажа, показывая жест победителя. На других снимках запечатлено северное сияние и местные пейзажи.

"Спасибо всем за Санту, до встречи в следующем году", – подписал снимки Кличко.

"Детская мечта. Я вам завидую. Мой сын сегодня спрашивал, существует ли Дед Мороз, так я ему покажу это фото. Классно вам", – отреагировали подписчики.

"Интересно, что большой мальчик попросил у Санты?" – поинтересовались поклонники.

"Встретились две легенды", – оценили фото фолловеры.

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