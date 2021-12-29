"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата

Кличко не уточнил, где именно состоялась их встреча

"Два поколения братьев", – подписал он снимок.

"Сыновья выросли, скоро третье поколение братьев ждите", – написали пользователи сети.

"Опа, брутальное фото. Зачет", – оценили снимок подписчики.

Контекст:

Виталий Кличко – отец троих детей. Кроме сыновей, у него есть дочь Елизавета (2002). Жена Кличко Наталья проживает в Германии. Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

Младший брат Виталий Кличко Владимир также живет и работает за границей. Он скрывает личную жизнь, но, по словам старшего брата, в настоящее время является холостяком. С 2009 года Владимир Кличко состоял в отношениях с американской актрисой Хайден Панеттьери, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В сентябре Владимир Кличко признался, что дочь его младшего брата не живет ни с одним из родителей – ее воспитывает их с Виталием мать.