  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом

Кличко: У меня есть мечта стать инструктором Фото: vitaliyklitschko / Instagram

По словам Кличко, ему захотелось стать инструктором после того, как он сам совершил прыжок.

"Меня это так увлекло – у меня есть мечта стать инструктором, тандем-мастером, чтобы дарить друзьям прекрасные эмоции. У меня есть также мечта освоить вингсьют – это, как белка, летишь, прыгаешь с самолета, эмоции, много адреналина, прекрасные ощущения", – рассказал 50-летний Кличко.

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Видео: 5 канал / YouTube