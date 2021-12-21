  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом

По словам Кличко, ему захотелось стать инструктором после того, как он сам совершил прыжок.
"Меня это так увлекло – у меня есть мечта стать инструктором, тандем-мастером, чтобы дарить друзьям прекрасные эмоции. У меня есть также мечта освоить вингсьют – это, как белка, летишь, прыгаешь с самолета, эмоции, много адреналина, прекрасные ощущения", – рассказал 50-летний Кличко.
Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.