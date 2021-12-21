  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко

"Владимир женат или нет?" – спросила у мэра столицы Соколова.

"Владимир не женат, – коротко ответил Кличко-старший. – Я – женат".

Его комментарий прозвучал на 45-й минуте видео.

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Контекст:

45-летний Владимир Кличко скрывает личную жизнь. С 2009 года он состоял в отношениях с американской актрисой Хайден Панеттьери, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В сентябре Владимир Кличко признался, что дочь его младшего брата не живет ни с одним из родителей – ее воспитывает их с Виталием мать.