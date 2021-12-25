"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа

На фото Наталья Кличко позирует в компании двух сыновей и дочери Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Желаю всем счастливого Рождества. Моя жизнь всегда должна быть наполнена любовью и светом", – подписала она публикацию.

"Какие вы красивые! Счастья вашей семье!" – прокомментировала natali.nat16.

"А папа где?" – спросила hodorova878.

"Красивая семья, но не хватает папы на этих фото! Будьте счастливы! С Рождеством", – написала tanya_autum.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)