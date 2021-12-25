Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2021
 
Новости

"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На фото Наталья Кличко позирует в компании двух сыновей и дочери
На фото Наталья Кличко позирует в компании двух сыновей и дочери
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии супруга киевского мэра Виталия Кличко, 47-летняя певица и модель Наталья Кличко 25 декабря на своей странице в Instagram опубликовала две рождественские открытки. На первом фото она запечатлена, сидя на полу, на фоне новогодней елки и подарков. На втором фото модель позирует в компании двух сыновей и дочери. Мужа на ее фото нет.

"Желаю всем счастливого Рождества. Моя жизнь всегда должна быть наполнена любовью и светом", – подписала она публикацию.

"Какие вы красивые! Счастья вашей семье!" – прокомментировала natali.nat16.

"А папа где?" – спросила hodorova878.

"Красивая семья, но не хватает папы на этих фото! Будьте счастливы! С Рождеством", – написала tanya_autum.

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

Теги: Виталий Кличко, Рождество, Наталья Кличко, семья, певица, модель, муж, подарки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе
"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе
"Жаркая фотка", "Господи, какая красивая". Каменских в кожаном мини-платье показала голые бедра
"Жаркая фотка", "Господи, какая красивая". Каменских в кожаном мини-платье показала голые бедра
"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы
"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы
"Обалдеть", "Пожар в моем сердце". Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками
"Обалдеть", "Пожар в моем сердце". Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Пописала под елочку и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Пописала под елочку – и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса
Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса
"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым
"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS