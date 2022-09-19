86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры

Съемки картины начнутся в октябре и будут проходить в Париже (Франция). По словам Аллена, фильм будет снять полностью на французском языке.
Вуди Аллен – американский кинорежиссер, комедийный актер, продюсер, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Аллен известен также как джазовый кларнетист.
Дебютной работой Аллена в кино стал фильм "Что нового, киска?" (1965). Его картина "Энни Холл" (1977) получила четыре премии "Оскар".
Одной из самых известных работ режиссера является картина "Вики Кристина Барселона" (2008) с участием испанской актрисы Пенелопы Крус.