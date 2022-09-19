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19 сентября, 2022
 
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86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры

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Одной из самых известных работ Аллена является картина "Вики Кристина Барселона"
Одной из самых известных работ Аллена является картина "Вики Кристина Барселона"
Фото: ЕРА

86-летний американский режиссер Вуди Аллен в интервью, которое 16 сентября было опубликовано на сайте испанского издания La Vanguardia, заявил, что планирует завершить карьеру в кино после съемок своего 50-го фильма под названием "Оса 22".

Съемки картины начнутся в октябре и будут проходить в Париже (Франция). По словам Аллена, фильм будет снять полностью на французском языке.

Контекст:

Вуди Аллен – американский кинорежиссер, комедийный актер, продюсер, четырехкратный обладатель премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Аллен известен также как джазовый кларнетист.

Дебютной работой Аллена в кино стал фильм "Что нового, киска?" (1965). Его картина "Энни Холл" (1977) получила четыре премии "Оскар".

Одной из самых известных работ режиссера является картина "Вики Кристина Барселона" (2008) с участием испанской актрисы Пенелопы Крус.


Теги: кино, Вуди Аллен, режиссер
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