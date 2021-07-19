"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот

На заглавном фото спортсменка позирует в миди-платье с высокой линией талии.

"Каменные фасады, многовековая история и никаких туристов", – подписала она фото.

"Вы беременны?" – отреагировали на фото подписчики Шараповой.

"На первом фото выглядит так, как будто бы да", – согласились с автором предыдущего комментария фолловеры теннисистки.

"Будет малыш", – уверены подписчики.

Шарапова на комментарии подписчиков не отреагировала.

Контекст:

Шарапова начала карьеру в 2002 году. В 2005-м она впервые стала лучшей теннисисткой планеты.

На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.

Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев. 26 февраля 2020 года теннисистка заявила о завершении карьеры.

В декабре того же года спортсменка стала невестой британского бизнесмена Александра Гилкса. Шарапова и Гилкс состоят в отношениях с 2018 года.