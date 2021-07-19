"Вы беременны?", "Будет малыш". В сети обсуждают образ теннисистки Шараповой в платье, скрывающем живот

На заглавном фото спортсменка позирует в миди-платье с высокой линией талии.
"Каменные фасады, многовековая история и никаких туристов", – подписала она фото.
"Вы беременны?" – отреагировали на фото подписчики Шараповой.
"На первом фото выглядит так, как будто бы да", – согласились с автором предыдущего комментария фолловеры теннисистки.
"Будет малыш", – уверены подписчики.
Шарапова на комментарии подписчиков не отреагировала.
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Шарапова начала карьеру в 2002 году. В 2005-м она впервые стала лучшей теннисисткой планеты.
На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.
Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев. 26 февраля 2020 года теннисистка заявила о завершении карьеры.
В декабре того же года спортсменка стала невестой британского бизнесмена Александра Гилкса. Шарапова и Гилкс состоят в отношениях с 2018 года.