"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.

Хэмилл: Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно скорее, но мы будем с вами столько, сколько нужно Фото: ЕРА

"Для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны. Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно скорее, но мы будем с вами столько, сколько нужно, – сказал Хэмилл. – Даже когда я продвигаю какой-то фильм, то всегда вспоминаю, что работаю, чтобы любым способом помочь украинцам победить в войне. И мы побеждаем. Вы побеждаете. Не сомневайтесь в этом ни секунды. Все говорили, что Украина падет через четыре дня. Помните? Но вы доказали всему миру – Украину не надо трогать".

Актер также обсудил с военными их потребности в дронах, включая дроны-разведчики RQ-35 Heidrun, на которые он собирает деньги, и сказал, что хотел бы посетить Украину после войны.



В публикации отмечается, что Хэмилл уже собрал более $705 тыс.

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