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30 января, 2022
 
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"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье

Фото Лободы собрали больше 100 тыс. лайков в соцсети
Фото Лободы собрали больше 100 тыс. лайков в соцсети
Фото: lobodaofficial / Instagram

39-летняя украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние годы строит карьеру в России, 29 января опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в белом сарафане-бюстье с разрезами, оголяющими живот.

"Сладких снов", – подписала она публикацию на английском языке.

Фото певицы собрали больше 100 тыс. лайков в соцсети.

"Ой, красивая", – прокомментировала kristina.zakhartseva.

"Ты секси", – отметил пользователь sashakot734.

"Света выглядит намного свежее Веры Брежневой", – написала angelinapa7347, имея в виду ее одногодку – строящую карьеру в стране-агрессоре России 39-летнюю украинскую певицу Веру Брежневу.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, платье, Loboda, певица, фото, живот
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