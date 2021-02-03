Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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"Выглядит жутковато". Джанабаева напугала фанов своим новым снимком

Подписчики российской певицы Альбины Джанабаевой комментируют ее фото в Instagram.

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Джанабаева: Сходили с друзьями в театр...
Джанабаева: Сходили с друзьями в театр...
Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в зале в окружении манекенов.

"Сходили с друзьями в театр... Хорошая собралась компания, дружная, веселая", – написала она. Певица сопроводила пост хештегами "люди в черном", "черный юмор" и "реальность".

Она запечатлена в черном жакете, со спущенной с лица черной защитной маской.

Подписчики отреагировали на фото.

"Выглядит жутковато..." – отметила queen_dzhanabaeva.

"Мрачновато. Особенно, если, опаздывая, заходить в кромешной тьме", – заявил artemvast.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе "ВИА Гра" она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.

Теги: ВИА Гра, Альбина Джанабаева
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