  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II

Принц Филипп не дожил до своего 100-летия два месяца Фото: theroyalfamily / Instagram

В съемках фильма приняли участие четверо детей принца Филиппа и его внуки – поделились своими воспоминаниями о нем.

"Этот документальный фильм с особым доступом к частной коллекции кинофильмов королевы представляет собой непревзойденный портрет человека, занимающего уникальное место в королевской истории", – говорится в описании.

В частности, проживающий в США принц Гарри рассказал, что у принца Филиппа и Елизаветы II был крепкий брак, что вызывало у него самого восхищение.

В свою очередь, отец принца Гарри принц Чарльз признался, что был одним из последних членов королевской семьи, кто разговаривал с принцем Филиппом, – по словам принца Чарльза, он говорил отцу, как семья готовится отмечать его 100-летний юбилей.

Супруга принца Филиппа не принимала участия в съемках, но предоставила съемочной группе видео из семейного архива.

ВИДЕО