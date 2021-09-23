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23 сентября, 2021
 
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Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II

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Принц Филипп не дожил до своего 100-летия два месяца
Принц Филипп не дожил до своего 100-летия два месяца
Фото: theroyalfamily / Instagram

Британский канал BBC 23 сентября выпустил документальный фильм о жизни покойного супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского под названием "Принц Филипп: воспоминания королевской семьи".

В съемках фильма приняли участие четверо детей принца Филиппа и его внуки – поделились своими воспоминаниями о нем.

"Этот документальный фильм с особым доступом к частной коллекции кинофильмов королевы представляет собой непревзойденный портрет человека, занимающего уникальное место в королевской истории", – говорится в описании.

В частности, проживающий в США принц Гарри рассказал, что у принца Филиппа и Елизаветы II был крепкий брак, что вызывало у него самого восхищение.

В свою очередь, отец принца Гарри принц Чарльз признался, что был одним из последних членов королевской семьи, кто разговаривал с принцем Филиппом, – по словам принца Чарльза, он говорил отцу, как семья готовится отмечать его 100-летний юбилей.

Супруга принца Филиппа не принимала участия в съемках, но предоставила съемочной группе видео из семейного архива.

ВИДЕО
Видео: BBC / YouTube
Контекст:

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего столетия.

С 16 февраля по 16 марта он находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.

Его похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

5 мая британское издание The Daily Telegraph опубликовало фото свидетельства о смерти принца Филиппа, датированное 13 апреля. В нем сообщалось, что причиной его смерти стала старость.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Филипп
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