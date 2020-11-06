Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2020
 
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Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию

В первый посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, который вышел спустя четыре месяца после его смерти, вошло 27 композиций, семь из которых ранее не были изданы.

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Морриконе умер за четыре месяца до своего 92-летия
Морриконе умер за четыре месяца до своего 92-летия
Фото: ЕРА

6 ноября вышел первый посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе под названием Morricone Segreto. Об этом сообщается на странице музыкального лейбла семьи Морриконе Decca Records в Facebook.

Накануне выхода альбома издание Variety сообщило, что в него войдет 27 композиций, написанных в конце 1960-х – начале 1980-х годов. При этом семь произведений ранее не издавались. 

Выход альбома приурочен к годовщине со дня рождения композитора – 10 ноября ему исполнилось бы 92 года.

Посмертный альбом, помимо цифрового формата, также доступен на компакт-дисках и виниле.

Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.

В 2007 году композитор получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, а в 2016 году – за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Кроме того, он удостоен премий "Грэмми", "Золотой глобус", BAFTA и других. 

Морриконе умер в ночь на 6 июля 2020 года на 92-м году жизни. Накануне смерти он написал для близких и друзей прощальное письмо.

Теги: композитор, альбом, Эннио Морриконе
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