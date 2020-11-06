Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию

В первый посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, который вышел спустя четыре месяца после его смерти, вошло 27 композиций, семь из которых ранее не были изданы.

Морриконе умер за четыре месяца до своего 92-летия Фото: ЕРА

6 ноября вышел первый посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе под названием Morricone Segreto. Об этом сообщается на странице музыкального лейбла семьи Морриконе Decca Records в Facebook.

Накануне выхода альбома издание Variety сообщило, что в него войдет 27 композиций, написанных в конце 1960-х – начале 1980-х годов. При этом семь произведений ранее не издавались.

Выход альбома приурочен к годовщине со дня рождения композитора – 10 ноября ему исполнилось бы 92 года.

Посмертный альбом, помимо цифрового формата, также доступен на компакт-дисках и виниле.

Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.

В 2007 году композитор получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, а в 2016 году – за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Кроме того, он удостоен премий "Грэмми", "Золотой глобус", BAFTA и других.

Морриконе умер в ночь на 6 июля 2020 года на 92-м году жизни. Накануне смерти он написал для близких и друзей прощальное письмо.