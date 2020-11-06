Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию

6 ноября вышел первый посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе под названием Morricone Segreto. Об этом сообщается на странице музыкального лейбла семьи Морриконе Decca Records в Facebook.
Накануне выхода альбома издание Variety сообщило, что в него войдет 27 композиций, написанных в конце 1960-х – начале 1980-х годов. При этом семь произведений ранее не издавались.
Выход альбома приурочен к годовщине со дня рождения композитора – 10 ноября ему исполнилось бы 92 года.
Посмертный альбом, помимо цифрового формата, также доступен на компакт-дисках и виниле.
Морриконе – один из самых известных композиторов в мире. Он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино, Барри Левинсоном, Оливером Стоуном, Романом Полански и другими.
В 2007 году композитор получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, а в 2016 году – за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Кроме того, он удостоен премий "Грэмми", "Золотой глобус", BAFTA и других.
Морриконе умер в ночь на 6 июля 2020 года на 92-м году жизни. Накануне смерти он написал для близких и друзей прощальное письмо.