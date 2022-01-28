Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2022
 
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"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина

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Козловский: Начните с простого хватит жрать на ночь
Козловский: Начните с простого – хватит жрать на ночь
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский 28 января опубликовал в Instagram селфи, которое сделал во время посещения тренажерного зала.

"Если вы решили измениться, начните с простого – хватит жрать на ночь", – написал он.

"Ты ко мне на "вы"?" – прокомментировала пост артиста его коллега Ольга Цибульская.

"Все, сегодня даже ужинать не буду. Виталик, спасибо за совет", – отреагировала поклонница артиста с ником nadiya_suprunchuk.

"Не жрать на ночь – самое сложное", – написали фолловеры артиста.

"Высокие отношения", – отреагировали на призыв певца в сети.

Контекст:

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс".

В 2004 году он принимал участие в международном песенном конкурсе "Новая волна", а свой первый альбом "Холодная ночь" выпустил в 2005 году.

В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Теги: спорт, селфи, Виталий Козловский, певец, Ольга Цибульская
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