Willow. Свифт презентовала клип-сказку, который срежиссировала сама. Видео
Американская певица Тейлор Свифт на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Willow. Режиссером ролика является сама певица. Действия клипа развивается в сказочном мире, в который Свифт попадает через крышку старого пианино. Идя за золотой нитью, она оказывается на берегу озера. На водной глади героиня видит молодого мужчину и ныряет в озеро. Попав в другие измерения, Свифт предстает как в романтических нежных образах, так и оказывается на ведьминском шабаше. Трек Evermore вошел в альбом Willow, релиз которого состоялся 10 декабря.
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