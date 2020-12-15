Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2020
 
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Willow. Свифт презентовала клип-сказку, который срежиссировала сама. Видео

Американская певица Тейлор Свифт на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Willow. Режиссером ролика является сама певица. Действия клипа развивается в сказочном мире, в который Свифт попадает через крышку старого пианино. Идя за золотой нитью, она оказывается на берегу озера. На водной глади героиня видит молодого мужчину и ныряет в озеро. Попав в другие измерения, Свифт предстает как в романтических нежных образах, так и оказывается на ведьминском шабаше. Трек Evermore вошел в альбом Willow, релиз которого состоялся 10 декабря.

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По сюжету ролика Свифт попадает в другое измерение
По сюжету ролика Свифт попадает в другое измерение
Скриншот: Taylor Swift / YouTube

видео

Видео: Taylor Swift / YouTube
Теги: видео, клип, Тейлор Свифт, певица, ролик
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