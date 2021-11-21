Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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"Я чувствую, она нарочно меня дразнит". Джессика Альба показала, в каком образе пойдет на свидание

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Подписчики активно отреагировали на публикацию Альбы и поставили под ней больше 395 тыс. лайков
Подписчики активно отреагировали на публикацию Альбы и поставили под ней больше 395 тыс. лайков
Фото: jessicaalba / Instagram

Американская актриса Джессика Альба 20 ноября поделилась в Instagram двумя селфи, на которых показала, в каком образе пойдет на свидание.

В кадры 40-летней актрисы попали бретели от черного наряда. Также на фото Альба демонстрирует стрижку каре, макияж, который выполнили средствами ее бренда органической косметики, золотые серьги и колье.

"Гламурное свидание", – подписала она публикацию.

Подписчики активно отреагировали на фото Альбы и поставили под ним больше 395 тыс. лайков.

"Я чувствую, она нарочно меня дразнит", – написал dyeromar.

"Вау-эффект", – прокомментировал jneustifter.

"Шикарно", – отметила ashlie_johnson.

Контекст:

Джессика Альба родилась в 1981 году в Калифорнии. Сниматься в кино начала в 13 лет. Известность актрисе принесла роль в сериале "Темный ангел" (2000–2002).

Альба замужем за продюсером Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей: дочерей Онор Мари (2008), Хэвен Гарнер (2011) и сына Хэйеса (2017).

В 2011 году Альба стала соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты.

Теги: Джессика Альба, актриса, макияж, свидание
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