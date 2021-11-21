"Я чувствую, она нарочно меня дразнит". Джессика Альба показала, в каком образе пойдет на свидание

Подписчики активно отреагировали на публикацию Альбы и поставили под ней больше 395 тыс. лайков Фото: jessicaalba / Instagram

В кадры 40-летней актрисы попали бретели от черного наряда. Также на фото Альба демонстрирует стрижку каре, макияж, который выполнили средствами ее бренда органической косметики, золотые серьги и колье.

"Гламурное свидание", – подписала она публикацию.

Подписчики активно отреагировали на фото Альбы и поставили под ним больше 395 тыс. лайков.

"Я чувствую, она нарочно меня дразнит", – написал dyeromar.

"Вау-эффект", – прокомментировал jneustifter.

"Шикарно", – отметила ashlie_johnson.

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