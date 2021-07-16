"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты

"Докатились! Сейчас, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре. Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-то гаденыша. В новостных лентах я даже переплюнул самого верховного. Так вот, дорогой комитет, официально заявляю, я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, закрывайте меня по уголовке. Вы проводите "Алые паруса“, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народу, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тыс., а потом вовсе закрываете. И это уже, когда собрана сцена, выставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации, я говорю о лицемерии и двойных стандартах", – заявил артист.

Кинчев выступил с критикой того, что власти России не вводят в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. По мнению музыканта, правительство не желает брать на себя ответственность, а вместо этого "кошмарят народ" и заставляет прививаться "экспериментальным препаратом", присваивая цифровые порядковые номера гражданам.

"Напомню, что цифровая идентификация личности человека является признанным преступлением против человечности. Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов, ну если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось", – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Группа АлисА (@alisa__group)