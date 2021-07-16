Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
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"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты

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Кинчев: Я говорю о лицемерии и двойных стандартах
Кинчев: Я говорю о лицемерии и двойных стандартах
Фото: Группа"Алиса" / Facebook

Лидер российской группы "Алиса" Константин Кинчев 15 июля в Instagram опубликовал видеообращение, адресованное российским властям и руководству города Санкт-Петербург в частности. Поводом для заявления стала инициированная городским Комитетом культуры проверка по факту состоявшихся в Питере концертов с участием коллектива, которые российские СМИ назвали подпольными.

"Докатились! Сейчас, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре. Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-то гаденыша. В новостных лентах я даже переплюнул самого верховного. Так вот, дорогой комитет, официально заявляю, я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, закрывайте меня по уголовке. Вы проводите "Алые паруса“, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народу, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тыс., а потом вовсе закрываете. И это уже, когда собрана сцена, выставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации, я говорю о лицемерии и двойных стандартах", – заявил артист.

Кинчев выступил с критикой того, что власти России не вводят в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. По мнению музыканта, правительство не желает брать на себя ответственность, а вместо этого "кошмарят народ" и заставляет прививаться "экспериментальным препаратом", присваивая цифровые порядковые номера гражданам.

"Напомню, что цифровая идентификация личности человека является признанным преступлением против человечности. Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов, ну если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось", – резюмировал он.

Контекст:

13 июля российский сайт 78.ru. сообщил, что группа "Алиса" провела два подпольных концерта в Санкт-Петербурге. В публикации отмечалось, что попасть на концерт можно было без наличия отрицательных тестов на коронавирус – для этого достаточно было написать письмо на указанный электронный адрес и ждать звонка с указаниями.

После публикации этой информации Комитет по культуре Санкт-Петербурга начал проверку по факту подпольного концерта, отмечается на сайте 78.ru.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".

По словам вице-премьер-министра России Татьяны Голиковой, смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за "Дельта"-штамма, написало ТАСС.

Теги: Россия, вакцинация, концерт, скандал, Константин Кинчев, Алиса, пандемия, коронавирус, прививки
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