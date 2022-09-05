Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2022
 
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"Я должна жить, потому что люблю". Оксана Муха сообщила, что победила рак спустя почти год после начала лечения

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Муха: Теперь знаю, как это болеть раком. И теперь знаю, что победить это реально
Муха: Теперь знаю, как это – болеть раком. И теперь знаю, что победить – это реально
Фото: mukha_oksana_official / Instagram

Украинская певица Оксана Муха почти год лечилась от рака и победила болезнь. Об этом она сообщила 5 сентября в Instagram.

"Готова рассказать о моем непростом годе. Моя боль. Готова, потому что считаю, что победила. Так думаю, потому что теперь знаю, как это – болеть раком. Я пережила, мне переболело, и теперь знаю, что победить – это реально, потому что так должно быть. Я должна жить, потому что люблю", – написала артистка.

Она отметила, что почти год боролась за жизнь.

"Это был мой рак. Мой путь. Я стала сильнее, – подчеркнула Муха. – Рак – это не приговор. Но это очень жестоко. Настолько жестоко, что ты закрываешься. Даже от самых близких друзей. Закрываешься, чтобы найти силы для борьбы. Ты ищешь путь. А самое трудное – пытаешься принять ситуацию".

Певица также впервые рассказала о своем возлюбленном, который помог ей преодолеть болезнь. Им оказался украинский художник Niko Strus.

"Мне очень повезло. За год до болезни судьба подарила мне Николая", – призналась она.

Публикацию она проиллюстрировала фото, на котором был запечатлен ее портрет, написанный ее избранником.

Контекст:

Муха в 2019 году победила в шоу "Голос країни". Ее тренером был молдавский певец Дан Балан. Артистка проживает во Львове, воспитывает сына Даниила. С его отцом певица рассталась.

Теги: здоровье, рак, Оксана Муха
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