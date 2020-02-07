"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака

Заявление 57-летнего британского тележурналиста Филлипа Шофилда вызвало у его жены "замешательство".

57-летний британский тележурналист, музыкант и блогер Филлип Шофилд после 27 лет брака опубликовал на своей странице в Instagram обращение, признавшись в гомосексуальности, пишет издание The Sun.

"Я женат почти 27 лет. У нас две взрослые дочери. Сегодня быть геем – это повод для гордости, но я испытываю замешательство из-за того, что причинил боль своей семье", – написал Шофилд в Instagram, загрузив текст обращения в раздел историй.

Блогер рассказал, что первыми о его гомосексуальности узнали жена и дети. По словам Шофилда, это вызвало у них замешательство, но они не оставили его без поддержки.

В завершение каминг-аута британский инфлюенсер (2,9 млн читателей в Instagram) попросил подписчиков быть снисходительными к членам его семьи.

7 февраля, комментируя свое заявление в эфире утреннего шоу, соведущим которого он является, Шофилд подчеркнул, что вынужден был это сделать, так как это "начинало его мучить". Он признался, что долгие годы был нечестен с собой, цитирует его слова BBC.

По словам тележурналиста, он не знает, как сложится его дальнейшая жизнь, но подчеркнул, то "пока не готов к отношениям с мужчиной".

Филлип Шофилд родился в 1962 года в Великобритании. В 17-летнем возрасте устроился на радио BBC в Лондоне, став самым молодым сотрудником редакции. В 1993 году Шофилд женился на своей колеге Стефани Лоу. С 2002 года Шефилд является бессменным ведущим шоу This Morning.