"Делайте это так, чтобы никто не видел". Кернес просит ЛГБТ-сообщество не пропагандировать свои отношения

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что однополые пары не должны публично демонстрировать свои чувства.

Кернес: Целоваться надо так, чтобы окружающим было приятно Фото: oksanag2406 / Instagram

60-летний мэр Харькова Геннадий Кернес не понимает требований представителей ЛГБТ-сообществ узаконить отношения в однополых парах. Об этом Кернес рассказал в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

По словам Кернеса, "геи и лесбиянки могут быть талантливыми людьми", но не должны проповедовать "свою тему".

Комментируя публичное проявление отношений в однополых парах, мэр Харькова заявил, что считает "ненормальным поцелуи между парнем и парнем или девушкой и девушкой при всех". Кернес считает, это надо делать так, чтобы никто не видел.

В сентябре 2019 года Кернес заявил, что будет через суд добиваться запрета на проведение в городе первого "ХарьковПрайда". Позже мэр Харькова решил не препятствовать проведению Марша равенства.

Геннадий Кернес родился в 1959 году в Харькове. В 2006 году стал секретарем Харьковского городского совета. Спустя четыре года Кернес был избран мэром города. В 2015 году его повторно переизбрали на эту должность. Следующие местные выборы должны состояться в Харькове в 2020 году.