  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью

Руслана: Отец очень переживает. Говорит: "Я каждую неделю будут звонить и спрашивать, когда стану дедушкой" Фото: ruslana.lyzhychko / Instagram

"Просто у нас не получалось – по-разному. И сильная истощенность организма – если ты сильно истощена, тебе природа не даст забеременеть. Она прекрасно понимает, что у тебя нет того потенциала, который нужен для беби. Я хотела бы поделиться секретом – если девушки захотят идти на ЭКО-протоколы, главное – сказать себе, что я хочу иметь ребенка", – заявила 48-летняя Руслана.

По словам певицы, больше всего о необходимости родить ребенка ей говорит отец.

"Отец очень переживает. Говорит: "Я каждую неделю будут звонить тебе и спрашивать, когда стану дедушкой", – рассказала Руслана.

ВИДЕО

Видео: ЖВЛ / YouTube