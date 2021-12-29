"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение

"Я и эта алопеция собираемся дружить. Точка!" – подписала актриса ролик, в котором показала новое проявление алопеции (выпадения волос) в виде линии на голове.
Пинкетт Смит добавила, что записала ролик, потому что в этот раз ей будет сложно скрыть облысение и она не хочет, чтобы ей задавали лишние вопросы. Также она сообщила, что "решила украсить это место стразами или сделать себе маленькую корону".
Видео актрисы собрало в соцсети более 1,5 млн просмотров.
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Джада Корен Пинкетт Смит – актриса, певица и продюсер. Начала свою карьеру в 1990 году, появившись в эпизоде комедии "Истинные цвета". Сейчас ее фильмография насчитывает более 20 картин, в том числе "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".
Впервые алопецию у Пинкетт Смит диагностировали в 2018 году. Тогда из-за выпадения волос у актрисы началась депрессия.
Джада и Уилл поженились в 1997 году. У них двое общих детей – сын Джейден (1998) и дочь Уиллоу (2000).