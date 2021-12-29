"Я и эта алопеция собираемся дружить". Жена Уилла Смита сообщила про облысение

Джада Пинкетт Смит: Решила украсить это место стразами или сделать себе маленькую корону Фото: jadapinkettsmith / Instagram

"Я и эта алопеция собираемся дружить. Точка!" – подписала актриса ролик, в котором показала новое проявление алопеции (выпадения волос) в виде линии на голове.

Пинкетт Смит добавила, что записала ролик, потому что в этот раз ей будет сложно скрыть облысение и она не хочет, чтобы ей задавали лишние вопросы. Также она сообщила, что "решила украсить это место стразами или сделать себе маленькую корону".

Видео актрисы собрало в соцсети более 1,5 млн просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)