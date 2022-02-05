"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба

"Я очень счастливая девушка, а он [Бадер Шамас] – очень счастливый человек. Хочу, чтобы наша свадьба была маленькой и интимной. Чтобы все было красивым и сфокусировано на нашей семье", – цитирует издание 35-летнюю Лохан.

Контекст:

Осенью 2021 года актриса сообщила о помолвке с арабским финансистом Бадером Шаммасом.

Лохан родилась 2 июля 1986 года в Нью-Йорке (США). Она начала карьеру модели в возрасте трех лет. С 10 лет Лохан снималась в телесериалах, а в 11 сыграла главную роль в комедии "Ловушка для родителей".

В ее фильмографии картины "Непристойная комедия", "Каньоны", "Мачете", "Временно беременна", "Лузеры", "Я знаю, кто убил меня", "Крутая Джорджия", "Поцелуй на удачу", "Сумасшедшие гонки", "Дрянные девчонки", "Чумовая пятница".