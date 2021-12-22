  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания

Елена Кравец призналась, что постоянно всюду опаздывает, причем уже много лет подряд Фото: lennykravets / Instagram

"Я опоздун. Я сильный опоздун. Ну я на 15 минут опаздываю практически всегда. Всегда!" – сказала Кравец, уточнив, что с годами "уже практически это победила".

44-летняя актриса добавила, что тогдашний руководитель "Квартала 95" и будущий президент Украины Владимир Зеленский реагировал на ее опоздания молча, лишь строго глядел и постукивал пальцем по наручным часам.

"Мне так каждый раз стыдно… Очень! Когда я опаздывала в "Квартале" на репетиции – а все уже привыкли, ­– я знала, что Вова сделает просто молча (постукивает по запястью. – "ГОРДОН")… И я исходила просто всеми цветами, огнями и жарами", – вспоминала Кравец.

По ее словам, чтобы хоть как-то оправдаться перед коллегами, она шутила, что ее регулярные опоздания – залог их стабильности.

"Я им говорила: "Пацаны, смотрите. Могу в свое оправдание сказать: то, что я опаздываю много лет и практически каждый раз, – это, во-первых, часть моей индивидуальности. А во-вторых, ребята, у нас все хорошо и так стабильно, мне кажется, отчасти и поэтому. Как только я перестану опаздывать – что-то будет не так. Я тут оплот стабильности", – подытожила Кравец.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube