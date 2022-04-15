"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков взял к себе домой преданного хозяевами пса

"Этот пес брошен. Брошен людьми. Прибегал каждое утро, в одно и то же время к залу, где мы кормили его. Но в очередной раз, когда он прибежал к нам, я понял, что его бросили, и решил забрать к себе. Сейчас мы живем вместе. И я считаю его хозяев предателями", – написал Узелков.

Контекст:

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.

Боксер разведен. От брака с тренером Мариной Боржемской у него есть двое детей. Они проживают с матерью.