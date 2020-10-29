  "Я проснулась – уже ее нет". Дочь знаменитого украинского актера рассказала о смерти матери

Ксения Вертинская – дочь и коллега украинского актера Алексея Вертинского – призналась, что ее мать Татьяна скончалась после борьбы с редким заболеванием.

Вертинская: Мы хватались за все, любые эпизоды, чтобы были деньги купить медикаменты Фото: Ксюша Вертинская / Facebook

Дочь украинского актера Алексея Вертинского, его коллега Ксения Вертинская, в интервью программе "Життя відомих людей" на канале "1+1" впервые рассказала о смерти своей матери Татьяны.

Ксения Вертинская призналась, что ее мама на протяжении пяти лет страдала от редкого неизлечимого недуга – болезни Баса, при которой у человека постепенно отказывают нейроны.

"Нужны были деньги, не всегда была работа. Мы хватались за все, любые эпизоды, чтобы были деньги купить медикаменты. Мы никогда не жили "о, у нас все тысячи долларов в загашнике и ты их тратишь". Никогда этого не было", – призналась Вертинская.

Она рассказала, что в последний вечер жизни мама попросила ее побыть рядом и почитать молитву.

"Я заснула так, а проснулась – уже ее нет, она уснула и все", – поделилась воспоминаниями актриса.

Татьяна Вертинская умерла в 46 лет, когда Ксении было 22 года.

ВИДЕО

Видео: ЖВЛ / YouTube

Ксения Вертинская родилась 7 августа 1990 года. Она служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Широкой публике известна по сериалу "СидОренки-СидорЕнки".