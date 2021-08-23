"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео

Шатунов был солистом "Ласкового мая" с 1986-го по 1991 год Фото: newwave_official / Instagram

Для выступления на сцене Шатунов выбрал джинсы, джинсовую куртку и кроссовки.

"Кроссовки с джинсовкой – огонь", – оценили образ артиста поклонники.

"Ну что за рецепт так хорошо выглядеть?" – поинтересовались фолловеры.

"Рецепта нет, я просто живу, как умею и как получается", – отреагировал на вопрос артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрии * Шатунов (@yuriy_shatunov)