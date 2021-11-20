"Я расскажу Хиллари". Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном

В комментариях подписчики интересовались у Коллинз, хорошо ли целуется 42-й президент Фото: joancollinsdbe / Instagram

В подписи к публикации 88-летняя актриса отметила, что это была ее первая встреча с 42-м президентом США.

"Ох, я расскажу Хиллари", – написала poetic_playboy.

"От этого фото просто искры летят", – прокомментировала sheldonhargrovemakeu.

"А он хотя бы хорошо целовался?" – спросил jamie20_uk.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan Collins (@joancollinsdbe)