Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе

25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича Софья получила предложение от своего избранника, имя которого скрывает, в начале 2021 года.

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Софья Абрамович впервые показала своего возлюбленного в конце 2020 года
Софья Абрамович впервые показала своего возлюбленного в конце 2020 года
Фото: sofiaabramovich97 / Instagram

Проживающая в Великобритании 25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича Софья 2 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявила, что еще не планировала свою будущую свадьбу.

"Мы пока не строили планов относительно свадьбы, но у нас есть несколько идей на этот счет", – написала она.

Фото: sofiaabramovich97 / Instagram
Скриншот: sofiaabramovich97 / Instagram

По словам дочери миллиардера, они с избранником уже присмотрели несколько локаций.

"Я так взволнована", – призналась она.

Скриншот: sofiaabramovich97 / Instagram
Скриншот: sofiaabramovich97 / Instagram

Софья – третий ребенок Абрамовича. Она родилась в 1995 году. Ее мать – вторая супруга миллиардера Ирина Абрамович. Пара рассталась в 2007 году. В этом браке у Абрамовича, помимо Софьи, родилось еще четверо детей. 

16 декабря 2020 года Софья Абрамович впервые показала в Instagram своего избранника. 2 января 2021 года она сообщила, что получила от него предложение выйти замуж. Дочь миллиардера не афиширует имя своего будущего супруга.

Теги: свадьба, Роман Абрамович, Софья Абрамович
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