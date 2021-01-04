"Ночь, которую я никогда не забуду". Дочь Абрамовича выходит замуж

25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича, публикуя в сети совместные фото со своим женихом, не разглашает его имени.

Софья Абрамович приняла предложение руки и сердца от своего избранника Фото: sofiaabramovich97 / Instagram

Проживающая в Великобритании 25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича Софья выходит замуж. Об этом она сообщила в Instagram 2 января, опубликовав фотографии, на которых ее избранник, встав на одно колено, делает ей предложение.

Софья Абрамович также разместила в сети фото кольца с бриллиантом, подаренного ей во время помолвки. При этом она не называет имени своего жениха, отметив, что помолвка состоялась на берегу Карибского моря в новогоднюю ночь.

"Предыдущая ночь была ночью, которую я никогда не забуду. Прекрасное начало Нового года", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramovich97)

Софья – третий ребенок Абрамовича. Она родилась в 1995 году. Ее мать – вторая супруга миллиардера Ирина Абрамович. Пара рассталась в 2007 году. В этом браке у Абрамовича, помимо Софьи, родилось еще четверо детей.

16 декабря 2020 года Софья Абрамович впервые показала в Instagram своего избранника, заявив, что счастлива.