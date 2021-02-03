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03 февраля, 2021
 
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"Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке

Украинский певец Гарик Кричевский признался, что несколько раз они с женой Анжелой Кричевской оказывались на грани развода.

 
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В браке у Кричевских родилось двое детей
В браке у Кричевских родилось двое детей
Фото: garikkrichevskyi / Inatagram

Украинский певец Гарик Кричевский в  интервью, которое 2 февраля размещено на YouTube-канале "ПравдаТУТ" , рассказал, что не является примерным семьянином.

"У нас абсолютно нормальная семья, в которой все было. И были у нас эпизоды, когда мы несколько раз оказывались на грани развода. Просто до сегодняшнего дня, я очень рад этому,  нам удалось сохранить нашу семью, отношения. Очень надеюсь, что и дальше так будет. Хотя, зарекаться нельзя. Я в такие "сладкие" семьи, где все гладко, просто не верю вообще! Если мне об этом говорят, я молчу", – заявил певец.

По словам артиста, если в семье есть дети, родители должны научиться уступать и прощать.

"Семья – это тяжелый физический труд. Два партнера должны включать мозг, когда что-то происходит. Если кто-то отключится, будут просто руины", – сообщил он.

ВИДЕО
Комментарий Кричевского о семье можно послушать, начиная с 13.00. Видео: ПравдаТУТ / YouTube

Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. Певец женат. В браке с Анжелой Кричевской у супругов родились дочь Виктория (1997) и сын Даниэль (2004). 

Теги: Гарик Кричевский, семья, певец, развод
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