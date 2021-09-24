Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике

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Терлюга и Зарецкий поженились 22 сентября
Терлюга и Зарецкий поженились 22 сентября
Фото: vova_zaretskiy / Instagram

Украинская каратистка, серебряная призерка Олимпийских игр 2020 года Анжелика Терлюга была знакома со своим мужем, украинским тренером и мастером спорта международного класса по карате Владимиром Зарецким с детства. Об этом она рассказала 24 сентября в Instagram.

ы бы смогли поверить, что люди, которые никогда близко не общались с самого детства, по итогу женятся? Такое бывает только в фильмах", – написала спортсменка.

По словам Терлюги, ее муж в течение 15 лет симпатизировал ей, но боялся признаться в этом. 

"После долгого обсуждения мы сказали друг другу: "Давай попробуем", и до сих пор я не пожалела об этом ни на секунду. С того самого дня я была окружена заботой, искренними эмоциями и неожиданными чувствами. А самое интересное, что я вообще не ожидала такого шага, как предложение руки и сердца, после трех месяцев отношений. Может, вы и будете говорить, что это просто невозможно, но если подумать, то этот человек знает меня с детства, видел меня во всех настроениях и состояниях. И как с такими ухаживаниями и поддержкой не ответить взаимностью?" – рассказала 29-летняя Терлюга. 

Она отметила, что 26 сентября станет для их пары "тем днем, который они запомнят надолго", но не уточнила, что именно должно произойти.

Контекст:

15 апреля Терлюга сообщила о помолвке. 13 сентября, рассказывая о будущей свадьбе, спортсменка заявила, что купила для мероприятия платье, подчеркнув, что у нее не было много времени для выбора. 22 сентября каратистка рассказала, что вышла замуж. На свадьбе она была в белом брючном костюме и топе.

Теги: свадьба, карате, Анжелика Терлюга
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