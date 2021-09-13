Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, когда запланировала свадьбу

"Я сперва съездила на Олимпиаду, потом прошла где-то неделя-две, и начала подготовку к свадьбе. Сама свадьба будет в конце сентября. Платье уже купила и долго не выбирала, потому что у меня не было на это времени. Пришлось все делать быстро, и сама подготовка к свадьбе проходит быстро. В общем, я готовлюсь к свадьбе как обычный человек", – отметила спортсменка.

Часть из 2,2 млн грн, которые она получила за серебряную медаль, Терлюга собирается отдать тренеру.

"Часть денег будет передаваться личному тренеру, который готовил меня, а ту часть, которая у меня останется, я еще не решила, куда буду инвестировать, потому что сейчас я занимаюсь построением семьи. И в будущем мы уже с мужем будем определяться, куда тратить эти финансы", – сказала она.