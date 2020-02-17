Украинка завоевала золото на чемпионате по карате в Дубае

Украинка Анжелика Терлюга 16 февраля завоевала золотую медаль на чемпионате по карате серии Karate1 Premier League, который проходил в Дубае, сообщает официальный сайт Всемирной федерации карате.
В финале весовой категории до 55 килограммов Терлюга победила египтянку Яссмин Аттиу со счетом 1:0.
Благодаря победе на турнире Терлюга получила лицензию Олимпиады 2020 года и стала первой украинской каратисткой, которая выступит на Олимпийских играх.
Karate1 Premier League – первая по значимости серия турниров, которая проводится под эгидой Всемирной федерации карате.
Следующий этап соревнований пройдет в австрийском Зальцбурге с 28 февраля по 1 марта. Всего в 2020 году будет проведено шесть этапов.