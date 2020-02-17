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Украинка завоевала золото на чемпионате по карате в Дубае

Украинская каратистка Анжелика Терлюга в финале турнира серии Karate1 Premier League, который проходил в Дубае, победила египтянку Яссмин Аттиу со счетом 1:0.

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Терлюга выступает в весе до 55 килограммов
Терлюга выступает в весе до 55 килограммов
Фото: Anzhelika Terliuga / Facebook

Украинка Анжелика Терлюга 16 февраля завоевала золотую медаль на чемпионате по карате серии Karate1 Premier League, который проходил в Дубае, сообщает официальный сайт Всемирной федерации карате.

В финале весовой категории до 55 килограммов Терлюга победила египтянку Яссмин Аттиу со счетом 1:0.

Благодаря победе на турнире Терлюга получила лицензию Олимпиады 2020 года и стала первой украинской каратисткой, которая выступит на Олимпийских играх.

Karate1 Premier League – первая по значимости серия турниров, которая проводится под эгидой Всемирной федерации карате.

Следующий этап соревнований пройдет в австрийском Зальцбурге с 28 февраля по 1 марта. Всего в 2020 году будет проведено шесть этапов.

Теги: Украина, Олимпиада, каратэ, Анжелика Терлюга
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