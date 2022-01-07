"Яблоко от яблони". 19-летний Ромео Бекхэм сделал точно такую же татуировку, как у отца

"Безумно", – подписал он публикацию, в которой поблагодарил мастера за работу.
"Мне нравится это. Твой отец и меня тоже вдохновил. Отлично смотрится", – прокомментировал публикацию канадский певец Джастин Бибер.
"Яблоко от яблони", – написал matmbz.
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Татуировку "крест с крыльями ангела" на шее Дэвида Бекхэма можно рассмотреть на видео, которое 46-летний футболист опубликовал на своей странице в Instagram 9 ноября 2017 года.
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Ромео Бекхэм родился 1 сентября 2002 года. Он, как и его отец, профессиональный футболист. Ромео – нападающий американской футбольной команды Fort Lauderdale CF.